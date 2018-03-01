Первым совместным появлением на публике всех четырех членов правоцентристкой коалции, которую прочат в победители воскресных парламентских выборов в Италии, ознаменовался предпоследний день предвыборной кампании.
Правоцентристская коалиция впервые показалась в полном составе
Однако согласия по кандидатуре премьер-министра, в случае победы, у правоцентристов пока нет
Правоцентристская коалиция впервые показалась в полном составе
Лидер "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лиги" Маттео Сальвини и "Братья Италии" Джорджи Мелони, а также небольшого объединения "Мы с Италией" Раффаэле Фитто - щедро раздавали улыбки и старались выглядеть непринужденно, несмотря на и меющиеся разногласия и прежде всего по вопросу будущего премьер-министра. Председатель Европарламента Антонио Таяни, исторический соратник Берлускони, называется среди вероятных кандидатов в премьер-министры в случае формирования будущего правительства правоцентристской коалицией. Его имя уже упоминал Берлускони, который сам временно не может занимать госпосты после приговора по делу о мошенничестве его компании "Медиасет".
"Движение "5 звезд", которому предсказывают второй результат, решило провести предпоследний предвыборный митинг, представив сторонникам 17 членов виртуального кабинета министров. В случае побед в воскресенье этого движения, министром спорта может стать Доменико Фиораванти - двукратный Олимпийский чемпион по плаванию. Главами МВД, министерства обороны и МИДа, по инициативе лидера движения Луиджи ди Майо, могут стать женщины.
Правящая Демократическая партия, как ожидается, придет к финишу третьей. Ее главные фигуры - экс-премьер Маттео Ренци и нынешний глава правительства Паоло Джентилони - ничего нового в программе из 100 пунктов не предлагают, отмечают наблюдатели.
При этом почти все местные аналитики сходятся во мнении, что ни одна из политических сил не получит большинство в 40% голосов, необходимых, согласно новому законодательству, для формирования правительства.