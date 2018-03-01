Итальянские выборы решат судьбу мигрантов

Что делать с имеющимися беженцами и пускать ли в страну новых? В канун всеобщих выборов в Италии политики ломают копья, по этому вопросу, а общество, утверждают социолог, расколото. На одном фланге – сторонники солидарности с нуждающимися, на другом – те, кто выступает за выдворение мигрантов.

Сегодня приезжие составляют не более 10% в населения, это в среднем по стране. В отдельных районах их концентрация намного выше. Мы в Тревизо , близ Венеции.

Небольшой опрос на улицах.

- У нас очень, очень много иностранцев. Мы должны им помочь, нельзя бросать людей в таком состоянии! – Эти люди заброшены, никто не устанавливает для них правил, никто не проверяет, как обстоят дела. Знаете, это пугает.

В Тревизо к беженцам действительно относятся неоднозначно.

Бывший мэр в свое время распорядился убрать в городе все скамейки, чтобы на них не спали бездомные и беженцы.

Джанкарло Джентилини, уйдя с должности градоначальника, по-прежнему присматривает за ситуацией в Тревизо: “Порядок, дисциплина, соблюдение законов…. Сначала мы, потом – все остальные. Наши улицы, наши дома заполнены иммигрантами. Вы сами видите, что творится: правонарушения, изнасилования, сексуальные домогательства”.

Подобные публичные заявления бывшего мэра кажутся убедительными части населения Тревизо, но не специалистам, наблюдающими за происходящими в итальянском обществе переменами.

Марцио Барбальи, социолог: “Если посмотреть на статистику, то роста преступности в Италии не зафиксировано. Меня поражает, что об иммигрантах столько говорят. Это – тема номер один. Вспомните, при правительстве Маттео Ренци ничего подобного не было, о беженцах три года вообще не вспоминали. Ситуация изменилась с приходом на пост министра внутренних дел Марко Миннити”.

В общественном диалоге о беженцах немало тревоги, алармизма. Это повлияет на исход выборов?

Марцио Барбальи, социолог:“На мой взгляд, влияние окажется меньшим, чем думают политические партии. Те итальянцы, которые точно решили идти голосовать, знают, кого будут выбирать. А все эти выпады в адрес беженцев нужны политикам лишь для поднятия боевого духа своих сторонников. Потому что иначе политического энтузиазма в сегодняшней Италии не дождаться”.

Мы возвращаемся в Тревизо, где население в большинстве своем недружелюбно по отношению к иностранцам. Одновременно местные предприниматели говорят, что лишние руки им не помешают. Работники-иммигранты, как выяснилось, незаменимы на стройках и в сфере обслуживания.

Никола Филиппини, ресторатор: “Без них местной экономике придется тяжело. Не только потому, что итальянцы не хотят заниматься некоторыми видами работ, но и потому, что мы не воспользуемся знаниями, умениями приезжих… Наш шеф-повар – родом из Того. Она делает все возможное, чтобы оптимизировать наше меню, кухню в целом”.

По мере притока иностранцев в городе увидели свет несколько благотворительных ассоциаций, которые ставят целью помочь иностранцам интегрироваться, освоить язык, найти друзей. Яник работает в одной из них: “Интеграция подразумевает выход из привычной колеи, и это часто пугает людей. Я приехал сюда подростком, и Италия была совсем иной. Сегодня здесь многое поменялось.В частности, вырос процент малоимущих итальянцев. На таком фоне мигранты воспринимаются как серьезная помеха”.

Яник приехал в Италию из Африки, выучился, получил гражданство. Несмотря на

это итальянцем он себя не чувствует: “Надеюсь, у моих детей все сложится иначе, надеюсь, им здесь не будут указывать, что они – другие”.