Президентское предложение

На встрече с законодателями, представляющими обе партии, Дональд Трамп призвал подготовить общий законопроект, который бы способствовал предотвращению массовых расстрелов, подобных тому, что произошел в школе во Флориде. Хозяин Белого Дома подчеркнул, что у него - цитата - "есть некоторые идеи", которые он собирается предложить включить в этот законопроект.