На встрече с законодателями, представляющими обе партии, Дональд Трамп призвал подготовить общий законопроект, который бы способствовал предотвращению массовых расстрелов, подобных тому, что произошел в школе во Флориде. Хозяин Белого Дома подчеркнул, что у него - цитата - "есть некоторые идеи", которые он собирается предложить включить в этот законопроект.
Президентское предложение
Дональд Трамп намерен выдвинуть идеи, касающиеся контроля над оборотом оружия, для готовящегося двухпартийного законопроекта. Об этом он заявил на встрече в Белом Доме с членами обеих палат Конгресса.
Президентское предложение
"Я большой поклонник Второй поправки. Как и многие из вас. Я также большой поклонник Национальной стрелковой ассоциации. Я недавно с ними обедал. И там я сказал - "наступило время положить конец этому ужасу". Это время, повторяю, наступило", - заявил он в начале беседы.
Трамп добавил, что готов размышлять над тем, чтобы повысить возраст для приобретения стрелкового оружия, включая полуавтоматическую винтовку, из которой в Паркленде были расстреляны 17 человек. Там уже вернулись к занятиям.
Один из учеников заявил, что он и его друзья "хотят вновь обрести чувство нормальности, которое исчезло. Жизнь продолжается".
Тем временем два крупнейших ритейлера, Dick shops и Walmart, ввели ограничения. Первый отказался от продаж автоматических и полуавтоматических винтовок,
а второй заявил, что сам повысит возраст покупателей, приобретающих оружие, до 21-го года.