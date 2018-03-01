Брюссель: найти убийцу Куцяка

Траурная церемония в память об убитом словацком журналисте Яне Куцяке прошла в четверг вечером в Брюсселе. Акция скорби - но и возмущения: её участники потребовали, чтобы правосудие свершилось. Одна из организаторов, Вероника Джанковицова, говорит:

"Это убийство потрясло, поразило прямо в сердце меня и многих моих земляков. Поэтому я и другие словаки, живущие в Брюсселе, пришли сюда, чтобы отдать дань уважения и памяти убитому журналисту и его подруге. Также мы составили и подписали петицию, обратившись к нашему правительству, нашим прокурорам, с тем, чтобы они обеспечили справедливое расследование этого дела".

Еврокомиссия заявила, что намерена инициировать своё расследование финансовых потоков, о которых писал Ян Куцяк. Речь идёт о случаях мошенничества со средствами из европейских фондов и возможную причастность к этому итальянской мафии. Предполагается, что деньги привлекались якобы на выращивание экологически чистых овощей и фруктов.

Представитель Еврокомисии Алекс Винтерштейн заявил:

"Мы в курсе расследования журналиста, опубликованного словацкими СМИ, мы следим за ситуацией. Сегодня мы направили письмо компетентным органам Словакии, запросив информацию о возможном злоупотреблении европейскими сельскохозяйственными фондами".

В Европарламенте лидер крупнейшей фракции - Европейской Народной партии - Манфред Вебер призвал сформировать и направить в Словакию специальный комитет по расследованию преступления, как это было сделано после убийства на Мальте журналистки Дафне Каруаны Галисии.