Каждый день в 7 вечера инспекторы Гвидо и Крис начинают свой ночной обход на улицах Брюсселя.
"Бездомная" полиция
В Бельгии бригада инспекторов "Хершем" проводит обходы в поисках бездомных, которым необходим ночлег.
"Бездомная" полиция
"Месье, это полиция"
На улице -5. Бригада Хершам, единственная в Бельгии, занимается тем, что предлагает бездомным ночлег.
"Не хотите, чтобы я забронировал место в приюте для вас?"
"Здесь нужно выбрать правильный подход. Я обычно разговариваю 5-10 минут, этого как правило достаточно, чтобы понять - хочет человек получить нашу помощь или нет. Только, если я понимаю, что человеку действительно она необходима - я начинаю его уговаривать.", - заявил инспектор "Хершем" Крис Ван де От.
Каждую ночь инспекторам удается доставить от 5 до 10 человек в приют. Все происходит на добровольной основе, исключение - когда жизнь детей находится в опасности.
"Дети обязаны спать на улице вместе с родителями, но они не выбирали это", - говорит инспектор "Хершем" Гвидо Гираерц.
Инспекторы занимаются этой работой на протяжении 8 лет и даже подружились с некоторыми из бездомных.
"Инспекторы часто навещают вас? - Постоянно, каждый день! Каждый раз они подходят ко мне поздароваться"
Эта 86-летняя женщина соглашается отправиться в ближайщий приют, а этот молодой человек предпорчитает спать на улице даже в холод.
"В приюте много краж, много разных болезней и всего этого я хочу избежать. Поэтому я лучше посплю здесь и как минимум буду спокоен.", - поделился бездомный.
Один человек из двух согласен принять помощь. В этом случае инспекторы обзванивают приюты, чтобы найти место.
"Да, у нас есть место для этого мужчины. Я ему предложил помощь - он согласился. Отличная работа, я считаю", - прокомментировал свою работу Крис Ван де От.
Но она не окончена. Крис и Гвидо продолжат совершать обход всю ночь.