"Бездомная" полиция

Каждый день в 7 вечера инспекторы Гвидо и Крис начинают свой ночной обход на улицах Брюсселя.

"Месье, это полиция"

На улице -5. Бригада Хершам, единственная в Бельгии, занимается тем, что предлагает бездомным ночлег.

"Не хотите, чтобы я забронировал место в приюте для вас?"

"Здесь нужно выбрать правильный подход. Я обычно разговариваю 5-10 минут, этого как правило достаточно, чтобы понять - хочет человек получить нашу помощь или нет. Только, если я понимаю, что человеку действительно она необходима - я начинаю его уговаривать.", - заявил инспектор "Хершем" Крис Ван де От.

Каждую ночь инспекторам удается доставить от 5 до 10 человек в приют. Все происходит на добровольной основе, исключение - когда жизнь детей находится в опасности.

"Дети обязаны спать на улице вместе с родителями, но они не выбирали это", - говорит инспектор "Хершем" Гвидо Гираерц.

Инспекторы занимаются этой работой на протяжении 8 лет и даже подружились с некоторыми из бездомных.

"Инспекторы часто навещают вас? - Постоянно, каждый день! Каждый раз они подходят ко мне поздароваться"

Эта 86-летняя женщина соглашается отправиться в ближайщий приют, а этот молодой человек предпорчитает спать на улице даже в холод.

"В приюте много краж, много разных болезней и всего этого я хочу избежать. Поэтому я лучше посплю здесь и как минимум буду спокоен.", - поделился бездомный.

Один человек из двух согласен принять помощь. В этом случае инспекторы обзванивают приюты, чтобы найти место.

"Да, у нас есть место для этого мужчины. Я ему предложил помощь - он согласился. Отличная работа, я считаю", - прокомментировал свою работу Крис Ван де От.

Но она не окончена. Крис и Гвидо продолжат совершать обход всю ночь.