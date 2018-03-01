Блэр о "брексите": последнее слово должно быть за народом

Тони Блэр приехал в Брюссель, чтобы вмешаться, по его словам, в процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Бывший премьер-министр надеется изменить движение страны к «брекситу», а может быть, и совсем его остановить. С ним беседовала в брюссельской студии наш корреспондент Теса Арчилла.

Евроньюс: Господин Блэр, насколько эффективны вам удаётся влять на «брексит»? Не принимаете ли вы желаемое за действительное, или вы знаете что-то, чего не знаем мы?

Тони Блэр: В ходе этих дебатов становится всё яснее, на мой взгляд, то, что правительству Британии будет трудно получить одобрение парламента её выходу из ЕС в любом виде. Поэтому правительству придется выбирать между «брекситом», который сохранит наши тесные связи с Европой, но заставит нас соблюдать многие европейские правила, и таким, который освободит нас от этих правил, мы будем вольны следовать нашим правилам, но тогда мы потеряем доступ к европейским рынкам, и это нанесет нам экономический ущерб. И эта дилемма становится всё более очевидной в Британии сегодня, она меняет форму дебатов.

Евроньюс: К чему вы призываете? Когда вы говорите о втором референдуме, какой из упомянутых вами двух «брекситов» вы имеете в виду? Это голосование по окончательному соглашению? Об условиях «брексита»?

Тони Блэр: Критически важно то, что нельзя повторить референдум, но можно дать британскому народу право высказать последнее слово по поводу окончательной сделки. Такой вариант объявлять пока рано. Потому что, в первую очередь, его должен рассмотреть парламент. По-моему, парламенту будет трудно прийти по этому вопросу к согласию, и если он не прийдёт к согласию, тогда откроется возможность снова обратиться к народу и позволить людям сделать окончательный выбор.

Евроньюс: Вы фигура, вызывающая раскол. Не думаете ли вы, что ваше участие в дебатах по поводу «брексита» усиливает решимость тех, кто за него проголосовал, тех, кто обвинял так называемую «либеральную элиту» в том, что некоторые назвали бы «продажей своей страны». Вы признаете контрпродуктивное воздействие, которое вы сами можете оказать на собственные цели?

Тони Блэр: Все участники дискуссии о «брексите», и с той и с другой стороны, в чём-то противоречивы. В целом, вся либеральная элита выступает за то, чтобы остаться в Европе, а простые люди находятся на другой стороне. При этом 16 миллионов человек в Британии проголосовали за то, чтобы она осталась в ЕС, но они не все принадлежат к элите. А те, кто контролирует правые СМИ в Соединённом королевстве, – это не люди с улицы. Так что и элита, и простые люди – на обеих сторонах.

Евроньюс: Проект соглашения ЕС о выходе из него Британии призывает не восстанавливать жёсткую границу в Ирландии и оставить Северную Ирландию в таможенном союзе. Премьер-министр Тереза Мэй пришла в ярость. А вы, конечно, будете счастливы, если хотя бы Северная Ирландия не подвергнется «брекситу».

Тони Блэр: Проблема Северной Ирландии — средоточие всех проблем этих переговоров. Её нельзя оставить в таможенном союзе, если из него выйдёт Великобритания. Это изменит отношения между ними. А если Северная Ирландия покинет таможенный союз, то придётся установить жёсткую границу с Ирландской Республикой. Это ещё одно проявление центральной дилеммы. И если вы хотите сохранить британские экономические позиции, свободно торговать с остальной Европой, то вы можете делать это только в рамках единого рынка. А британское правительство пытается говорить Европе: мы хотим эту торговлю без барьеров, но не хотим соблюдать правила единого рынка. Европа никогда не согласится на это.

Евроньюс: Некоторые называют Соглашение Страстной Пятницы, в котором вы сыграли ключевую роль, неустойчивым. Но его можно изменить или обновить. Что вы чувствуете об этом? Увидим ли мы возвращение более мрачных времён?

Тони Блэр: Я очень сержусь, когда люди затрагивают этот вопрос в контексте «брексита». «Брексит» – единственная причина, почему они называют Соглашение Страстной Пятницы устаревшим или неустойчивым. Конечно, его можно обновить. Но они поднимают этот вопрос сейчас, потому что он стоит на пути «брексита». И сторонники «брексита» готовы избавиться от Соглашения Страстной Пятницы, даже если это означает подвергуть мир в Северной Ирландии риску. Это абсолютно безответственная позиция.

Евроньюс: Вы здесь, в Брюсселе, просите Евросоюз помочь остановить «брексит», реформируя Европу. ЕС снова скажет: хорошо, у нас будут реформы, но вы, британцы, не можете выбирать из них то, что вам хочется. Мы снова вернулись к спору, который вёлся раньше.

Тони Блэр: Я думаю, можно четко выделить реформы, за которые выступают люди по всей Европе. Прежде всего, это вопрос об иммиграции. Британия не единственная страна, обеспокоенная иммиграцией. Посмотрите на выборы, происходящие в Италии. Посмотрите нареформы Макрона во Франции. Посмотрите на недавние немецкие выборы. Иммиграция — это огромная проблема по всей Европе. Посмотрите, что происходит в Венгрии и Польше. Европе может быть предложен целый набор реформ в интересах Европы, но они также должны включать в себя то, что заботить Британию. Это опять же вопрос об иммиграции, которая беспокоит все европейцев, а не только британский народ.