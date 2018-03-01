5G-революция

"Все и всё на связи - ради лучшего будущего". Центральной темой Всемирного мобильного конгресса в Барселоне стало создание новой мобильной эры посредством масштабного внедрения пятого поколения мобильной связи 5G. Предполагается, что к 2020 году к сети интернет будут подключены 50 миллиардов устройств.

"Концепция "интернет вещей" означает, что в будущем к единой сети будут подключены не только люди, но все окружающие нас предметы. Для этого необходимо создать сеть, которая бы поддерживала до миллиона подключений на квадратный километр. Именно этот алгоритм лежит в основе 5g", - отмечает президент Qualcomm Europe Энрико Сальватори.

В "умном" доме исполнительный холодильник будет иметь доступ к банковскому счету хозяина и сможет самостоятельно заказать продукты в магазине. Но у "интернета вещей" гораздо более широкое применение. Так, компания Qualcomm продемонстрировала в Барселоне концепт автомобиля с поддержкой 5G.

""Умные" автомобили будут частью цифровой жизни наших клиентов, как смартфон, "умные" часы или Amazon Alexa. В результате, изменятся их отношения с собственной машиной, ведь она станет очень мощным мобильным компьютером", - говорит Дитер Мэй из компании BMW.

По данным компании, экономический эффект от внедрения 5g в автомобильной индустрии составит около 2 триллионов евро к 2035 году.

"Развитие технологии 5g - стратегическая задача ЕС. Предполагается, что ее внедрение поможет создать 2,5 млн рабочих мест к 2025 года. Ежегодно она будет приносить в европейскую казну до 130 млн евро. Для реализации поставленной задачи Брюссель намерен основать Европейскую обсерваторию 5g", - передает из Барселоны корреспондент “Евроньюс” Кристина Хинер.