Зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера лишили допуска к ежедневной разведывательной сводке, которая составляется для американского лидера спецслужбами и содержит наиболее ценные секретные сведения. Ранее он имел право получать эту информацию в соответствии с временным допуском к государственной тайне. По оценкам некоторых СМИ, такое решение руководителей аппарата администрации США может значительно затруднить главную миссию Кушнера на сегодняшний день - посредничество в мирном процессе на Ближнем Востоке.
Зять Трампа лишен доступа к секретным данным
Зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера лишили допуска к ежедневной разведывательной сводке, которая составляется для американского лидера спецслужбами и содержит наиболее ценные секретные сведения.
Зять Трампа лишен доступа к секретным данным
Ранее, газета "Вашингтон пост" утверждала, со ссылкой на помощника президента США по национальной безопасности, что у Кушнера были контакты с зарубежными официальными лицами, о которых он официально не сообщал. Кроме того, сообщалось, что, по некоторым данным, за рубежом велись дискуссии по поводу возможности манипулировать зятем американского президента.