Третья попытка парламента частично признанного государства Косово принять законопроект о демаркации границы с Черногорией окончилась в среду неудачей. Заседание парламента отложено на следующую неделю из-за отсутствия кворума.
Власти Косова не договорились с Черногорией о демаркации границ
...при том, что это - одно из условий ЕС для визовой либерализации Косова
Власти Косова не договорились с Черногорией о демаркации границ
Это случилось в день визита в Приштину высокопоставленной делегации Евросоюза, в которую вошли глава Еврокомиссии, верховный представитель по внешней политике и еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства.
На пресс-конференции по итогам встречи Жан-Клод Юнкер, вслед за Федерикой Могерини, подтвердил, что визовая либерализация Косово невозможна без борьбы с коррупцией и криминалом и соглашения о демаркации границы с Черногорией. В свою очередь лидер Косово Хашим Тачи заявил, что "диалог - это единственный путь, который ведет вперед".
Косово - последний этап балканского турне европейской делегации. Ранее она посетила Сербию и Черногорию. Ожидается, что после визита в непризнанное Косово европейские чиновники отправятся в Софию, где в четверг открывается двухдневная неформальная встреча глав МИД 28 стран Евросоюза и шести министров стран-кандидатов на вступление.
"Время, оставшееся до начала встречи по Западным Балканам, жизненно важно для всех шести кандидатов, особенно тех, кто должен ускорить внутренние реформы, обеспечить верховенство закона и разрешить территориальные и прочие споры с соседями", - передает из Приштины наш специальный корреспондент Эфи Куцокоста.