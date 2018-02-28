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Великобритания

Мэй не согласна с Брюсселем

Премьер-министр Великобритании заявила, что проект текста соглашения о "брексите", содержит положения, угрожающие конституционной целостности Соединенного Королевства.

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Мэй не согласна с Брюсселем

Мэй не согласна с Брюсселем
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Прьемьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла предложения Брюсселя по вопросу режима границы между остающейся в ЕС Ирландией и входящей в состав Соединенного Королевства Северной Ирландией.

В Палате общин британского парламента премьер-министр заявила, что проект текста соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС, распространенный в среду Еврокомиссией (ЕК), содержит положения, угрожающие конституционной целостности страны:

"Проект правового документа, который опубликовала комиссия, в случае его осуществления на практике подорвет общий рынок Великобритании и будет угрожать конституционной целостности Соединенного Королевства путем создания регулирующей и таможенной границы в Ирландском море. И ни один британский премьер-министр никогда не сможет с этим согласиться", — сказала она.

Новый раунд переговоров по "брекситу" между Лондом и Брюсселем состоится на следующей неделе. В Еврокомисссии заявляют, что текст соглашения не содержит никаких сюрпризов для британцев и включает все позиции, согласованные на переговорах в декабре.