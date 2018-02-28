Северная Корея могла осуществлять морские поставки в Сирию материалов, которые предположительно использовались по приказу властей этой страны для производства химического оружия. Об этом со ссылкой на доклад экспертной группы ООН сообщила газета "Нью-Йорк таймс". Представитель Генерального секретаря ООН прокомментировал эту ситуацию следующим образом:
КНДР помогала создавать химоружие Сирии?
Северная Корея могла осуществлять морские поставки в Сирию материалов, которые предположительно использовались по приказу властей этой страны для производства химического оружия.
КНДР помогала создавать химоружие Сирии?
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН:
"У нас пока нет отчета. Я не знаю о дате его публикации, если таковая имеется. Я считаю, что суть послания заключается в том, что все государства-члены обязаны соблюдать существующие санкции".
Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", в докладе говорится, что в состав грузов из КНДР входили, помимо предполагаемых компонентов химоружия, части запрещенных для экспорта баллистических ракет, а также материалы так называемого двойного назначения.
Газета отмечает, появление этого документа совпало по времени с выдвинутыми США и другими странами обвинениями в адрес сирийского правительства в применении химоружия против мирного населения, в частности - в пригороде Дамаска Восточная Гута.