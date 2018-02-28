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Казахстан

Экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

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Экипаж МКС вернулся на Землю

Экипаж МКС вернулся на Землю
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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" совершил посадку в Казахстане.

На его борту находились трое членов экипажа МКС: российский космонавт Александр Мисуркин и два астронавта NASA Джозеф Акабу и Марк Ванде Хай.

Спасатели достали вернувшихся на Землю членов экипажа МКС из капсулы "Союза" и перенесли в обогреваемую медицинскую палатку - об этом сообщает Центр управления полетами.

Экипаж чувствует себя нормально. Эта экспедиция на МКС продолжалась 168 дней.

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