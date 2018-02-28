Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" совершил посадку в Казахстане.
Экипаж МКС вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-06" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в степи в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.
Экипаж МКС вернулся на Землю
На его борту находились трое членов экипажа МКС: российский космонавт Александр Мисуркин и два астронавта NASA Джозеф Акабу и Марк Ванде Хай.
Спасатели достали вернувшихся на Землю членов экипажа МКС из капсулы "Союза" и перенесли в обогреваемую медицинскую палатку - об этом сообщает Центр управления полетами.
Экипаж чувствует себя нормально. Эта экспедиция на МКС продолжалась 168 дней.