"Генерал Мороз" командует Европой

Ночные температуры, которые опускаются ниже пятнадцати градусов по Цельсию по всему континенту - рецепт для хаоса на дорогах ранним утром. Но "генерал Мороз" - это не только снегопад и гололед, это еще и смерти от переохлаждения.