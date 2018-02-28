В Румынии, Великобритании и Франции от холода погибли по меньшей мере 10 человек.
"Генерал Мороз" командует Европой
Ночные температуры, которые опускаются ниже пятнадцати градусов по Цельсию по всему континенту - рецепт для хаоса на дорогах ранним утром. Но "генерал Мороз" - это не только снегопад и гололед, это еще и смерти от переохлаждения.
"Генерал Мороз" командует Европой
Сибирский воздух, названный еще "чудовищем с востока", принес обильные снегопады и на Балканы. В Сербии он привел к тому, что железнодорожное сообщение было полностью или частично прервано. А в горах стало лавиноопасно.
Испания пострадала и от холодов, и от циклона "Эмма".
Погодные условия на Иберийском полуострове выдались такими, что Мадрид ввел небывалые для этой страны меры - объявив снежную тревогу в более, чем 20 провинциях. Власти призвали граждан отложить поездки, если они не носят обязательный характер.
А в Хорватии в эти дни, отравляясь на автомобиле даже по короткому маршруту, нужно захватывать с собой одеяла, термосы с горячим питьем, а также лопаты. Никто не знает. насколько обильным выдастся следующий снегопад.