Министр культуры Словакии Марек Мадярич подал в отставку в связи с резонансным убийством журналиста Яна Куцьяка. Чиновник заявил о своем решении в ходе телетрансляции.
Журналист убит - министр уходит
Министр культуры Словакии Марек Мадярич подал в отставку в связи с резонансным убийством журналиста Яна Куцьяка.
Журналист убит - министр уходит
"Решение об отставке я принял самостоятельно. После того, как был убит журналист, я не могу более занимать пост министра культуры, курирующего ситуацию в СМИ", - заявил Мадьярич.
В среду ряд словацких изданий опубликовал незавершенные статьи Куцьяка. Журналист занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской группировкой "Ндрангета". Согласно оказавшимся у него данным, мафия, в частности, получала деньги, которые выделял Евросоюз на развитие в стране экологического сельского хозяйства.
Журналист также работал над материалом о налоговых махинациях. Через день после его убийства в здании налоговой инспекции города Кошице произошел пожар.
Тела 27-летнего Яна Куцьяка и его подруги Мартины Кушнировой были обнаружены в воскресенье в их собственном доме в Велка-Маке. По данным полиции, речь, скорее всего, идет о заказном убийстве. В ходе расследования правоохранители уже допросили более 20 человек и связались с коллегами из Чехии и Италии.
Власти пообещали вознаграждение в 1 млн евро за сведения, которые помогли бы раскрыть дело о первом в истории страны убийстве журналиста.