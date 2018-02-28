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Брюссельское бюро

Салих Муслим: "Я никогда не был террористом""

Чешский суд освободил сирийского оппозиционера Салиха Муслима. Он был сопредседателем курдского «Демократического союза». Турция считает эту партию связанной с «Рабочей партией Курдистана», которая фигурирует в списках террористических организаций.

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Салих Муслим: "Я никогда не был террористом""

Салих Муслим: "Я никогда не был террористом""
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Чешский суд освободил во вторник под залог деятеля сирийской оппозиции Салиха Муслима. Он был сопредседателем курдского «Демократического союза». Турция считает эту партию связанной с «Рабочей партией Курдистана», которая внесена многими странами в список террористических организаций. Сирийские курды такую связь отрицают.

Муслима продержали под стражей три дня, когда он прибыл в Прагу для участия в конференции. Анкара добивается его экстрадиции.

«Почему я должен ехать в Турцию? Я не турецкий гражданин, - сказал Муслим в телефонном интервью Евроньюс. - Они не имеют права делать обо мне утверждения, выдвигать против меня обвинения. Я вообще сам никогда не был в Турции. Когда я ездил в Турцию, то по официальному приглашению их МИДа. Они знают это ".

В 2016 году Турецкая Республика выдала ордер на арест Муслима — его обвиняют в причастности к подрыву автобуса с турецкими военными. Тогда погибло 30 человек.

«Я никогда не был террористом. Я не смог бы стать террористом, - продолжал Муслим. - Я политик, я общаюсь с политиками, готорые тоже говорят, что обо мне распространяют ложь и неправду».

В Турции Салих Муслим объявлен особо опасным преступником, за его поимку предложена награда в 4 миллиона лир. Из Праги он вылетел в Брюссель.