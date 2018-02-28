Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков, он отметил , что последние три месяца были одними из самых трудных в истории российского спорта.
ОКР восстановлен в правах
МОК полностью восстановил Олимпийский комитет России в правах
ОКР восстановлен в правах
Президент ОКР Александр Жуков: "Олимпийский комитет России полностью восстановлен в своих правах как член олимпийской семьи, член Международного олимпийского комитета... В письме, которое мы сегодня получили, написано, что МОК может подтвердить, что все остальные результаты членов делегации олимпийских атлетов из России являются отрицательными. То есть все проведенные в последние дни Олимпиады допинг-тесты наших спортсменов были отрицательными".
На церемонии вручения госнаград российским спортсменам, завоевавшим медали Олимпиады в Пхёнчхане, президент Владмир Путин, в частности, поблагодарил хоккеистов, исполнивших гимн России после победы в финале. Комментируя решение МОК, он сказал: "Мне кажется, это страница, которую мы должны перевернуть и для себя сделать соответствующие выводы ".
Путин так же призвал международные организации к деполитизации спорта.