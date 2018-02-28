Новое задержание по "кокаиновому делу"

Гражданина России с 3,5 килограммами кокаина в чемодане задержала на днях в аэропорту Буэнос-Айреса аргентинская полиция. Новость обнародовала в среду, на своей странице в соцсети Facebook, министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич.

По ее словам, наркотики были найдены при досмотре в двойном дне чемодана. Буллрич добавила, что власти приняли решение «усилить контроль по всей стране» после обнаружения без малого 400 килограммов кокаина в школе при российском посольстве.

По информации местных СМИ, мужчина был задержан в минувшее воскресенье. Известно, что ему 50 лет, его имя не раскрывается. Сообщается также, что из Буэнос-Айреса он собирался вылететь во Франкфурт.

В посольстве РФ в Буэнос-Айресе не стали комментировать информацию главы министерства безопасности. Ранее в МИДе России сообщили, что правоохранительные органы двух стран провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок, задержаны подозреваемые - граждане России и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе партия наркотиков принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту завершил командировку.

На каком этапе находится сегодня следствие по "кокаиновому делу"?

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, к настоящему моменту в России и Аргентине задержаны пятеро подозреваемых, один объявлен в розыск. Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 229 .1. УК РФ ("Контрабанда и незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере") было возбуждено Следственным департаментов МВД России 15 ноября 2017 года в отношении неустановленных лиц. 13 декабря 2017 года были задержаны трое подозреваемых - Худжамов, Абянов и Калмыков. Всем им предъявили обвинение и 14 декабря Тверской суд Москвы по ходатайству следствия заключил их под стражу.

Как следует из материалов Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на арест, все трое обвиняются "в совершении особо тяжких преступлений, не все соучастники которого установлены, фигуранты дела имеют знакомых за пределами Российской Федерации". При этом судом при вынесении постановления об аресте обвиняемых "была проверена достаточность данных об имевших место событиях преступлений, а также обоснованность выдвинутого подозрения в причастности к их совершению". В Тверском суде Москвы также сообщили, что четвертому фигуранту дела - Ковальчуку - заочно предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков, он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 15 апреля 2018 года.

Версия Ковальчука

Накануне свою версию событий озвучил и один из главных действующих лиц "кокаинового дела". Через своего адвоката Андрей Ковальчук, обвиняемый в организации канала поставок крупных партий наркотика из Аргентины в Россию и страны Европы, заявил, что находится за границей и готов через какое-то время публично доказать невиновность. По словам его представителя Владимира Жеребенкова, Ковальчук связался с ним по телефону, сообщил о своей невиновности и назвал обвинения "провокацией спецслужб". Как пояснил адвокат, со слов подзащитного ему известно, что Ковальчук был "сотрудником технического персонала", и живя в Аргентине, покупал кофе и ром, которые хранил в отдельных коробках в хозяйственном помещении одного из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. "Он долгое время не мог отправить груз в Россию, наконец, у него это получилось. Всем было это известно, в этом не было никакой тайны. Но в Москву прилетели другие коробки, и в них было то, что было. К Ковальчуку это не имеет отношения, мы считаем, что это провокация враждебных спецслужб", - заявил адвокат.

Версия Абянова

Другой фигурант уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны, заявил накануне, что обвинение в его отношении основано исключительно "на телефонных переговорах". Как пояснил адвокат Али Абянова Александр Костанянц, "вся фабула уголовного дела строится на телефонных переговорах между фигурантами, в том числе и Ковальчуком. Однако в их бытовых разговорах по телефону упоминаются лишь джинсы, колбаса, кофе, конфеты и то, что мама не приехала", - сказал защитник.

Ранее Костанянц рассказал, что Ковальчук хранил чемоданы с наркотиками в одном из зданий посольства РФ, поясняя, что там находятся подарки и сувениры для родственников, а Абянов, занимавший там должности завхоза и сантехника, разместил чемоданы в здании по просьбе Ковальчука. Абянову Ковальчук говорил, что приедет за ними позже, рассказал защитник. По словам адвоката, Ковальчук ввел Абянова в заблуждение, воспользовался доверием его подзащитного. "Абянов не знал о содержимом чемоданов, и мы считаем, что все было запланировано и организовано", - сказал адвокат.

МИД РФ: цель "кокаинового дела" - очернить сотрудничество двух стран по борьбе с наркотрафиком

Ситуацию прокомментировал в среду по просьбе агентства ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Все вбросы по "кокаиновому делу", заявил он, не имеют ничего общего с реальностью. По мнению дипломата, изобретением небылиц по "кокаиновому делу" занимаются те, кто хотят очернить результаты продуктивного сотрудничества двух государств по пресечению наркотрафика.

"Изобретением всех подробностей, которыми обрастает эта ситуация, занимаются люди, которые изначально заряжены на выискивание негатива, придумывание небылиц, они ведут целенаправленную работу по очернению продуктивного беспрецедентного сотрудничества, которая сделала возможным раскрытие обстоятельств этого резонансного дела", - сказал он в частности. Рябков подчеркнул, что "никакие вбросы последних дней не имеют отношения к реальному делу, в том числе все спекуляции о том, что вначале якобы происходила работа аргентинских спецслужб и лишь потом подключилась российская сторона".

Во вторник в МИДе обратили внимание на ряд "откровенно лживых публикаций в СМИ" относительно совместной российско-аргентинской операции по пресечению канала поставок наркотических средств в РФ. В частности - информация о том, что наркотические средства, готовящиеся к поставке на европейские рынки, были обнаружены аргентинской стороной, и уже потом к расследованию подключилось российское

посольство. "Все было с точностью до наоборот. Наркотики были обнаружены сотрудниками российского посольства, об этом неоднократно заявляла как российская сторона, так и наши аргентинские партнеры", - подчеркнули в МИД РФ.

В Москве также опровергли сообщения о том, что для доставки наркотиков планировалось использовать дипломатическую почту. "Указанный груз не мог быть отправлен с задействованием дипломатических каналов, - подчеркнули на Смоленской площади. - Такая постановка вопроса демонстрирует незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом дипломатического представительства".

"В статье "Наркодилеры поймались на чемоданы" в газете "Коммерсантъ" от 27 февраля этого года говорится, что "еще один фигурант, бывший технический сотрудник дипломатических миссий в Германии Андрей Ковальчук, избежал ареста, скрывшись в этой стране", - напомнили в министерстве. - В очередной раз просим журналистов уточнять "сенсационные" данные - упоминаемый изданием Андрей Ковальчук никогда не являлся техническим сотрудником российских дипломатических миссий в Германии и вообще никогда не работал в системе МИД России".

"К сожалению, в этой информационной бойне не щадят даже тех, кого с нами больше нет", - отметили в российском дипведомстве. Ранее ряд СМИ высказал предположения о гибели главного советника Латиноамериканского департамента министерства Петра Польшикова якобы из-за его связи с наркокартелями. "Подтверждена его (Польшикова) трагическая гибель (в декабре 2016 года в Москве) в результате несчастного случая, не связанного со служебной деятельностью", - подчеркнули в МИД России.