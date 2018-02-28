Boris Nemtsov Plaza - участок одной из авеню американской столицы, на которую выходит фасад посольства России, был назван именем убитого российского политика в третью годовщину его гибели на Москворецком мосту.
Новый адрес в Вашингтоне
На карте столицы США появился новый адрес - Boris Nemtsov Plaza. Это произошло в третью годовщину гибели российского оппозиционного политика.
Новый адрес в Вашингтоне
Решение об этом принял муниципальный совет Вашингтона. На открытии была дочь Бориса Немцова Жанна Немцова.
"От имени моей семьи и моей матери, которая тоже тут присутствует, я хочу поблагодарить всех, кто сделал это возможным. Впервые имя моего отца значится в официальной топографии города", - заявила она.
Сделавший блистательную карьеру в 1990-е, Борис Немцов в середине 2000-х ушёл в оппозицию действующей российской власти, выступая против нее и против президента России Путина на чаще всего неразрешенных манифестациях и в либеральных СМИ.
Его убили поздним вечером 27 февраля 2015 в нескольких сотнях метров от Кремля. На манифестацию, прошедшую два дня спустя, почтить память расстрелянного политика в Москве вышли несколько десятков тысяч человек.