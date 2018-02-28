Путин и Курц поговорили о газе, Гуте и Минских соглашениях

Об экономическом и энергетическом сотрудничестве России и Австрии, а также о ситуации в Восточной Гуте и перспективах Минских договоренностей - шла речь в среду на встрече лидеров двух государств в Москве.

Владимир Путин подчеркнул, что отношения двух стран "уходят в глубину веков", а в июне этого года "исполняется 50 лет с начала поставок газа из СССР на австрийский рынок". Касаясь "Северного потока - 2", чей ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года, Владимир Путин пояснил: "Мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений абсолютно деполитизирован. Это чисто экономический и более того, чисто коммерческий проект... Мы знаем, что добыча в Европе падает. Сжиженный природный газ не является конкурентоспособным на европейском рынке, во всяком случае сегодня. Это очевидная вещь. И на ближайшее десятилетие так и будет".

Российский президент подчеркнул, что "Северный поток-2" - это "не альтернатива даже украинскому маршруту". "Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем продолжения сотрудничества с Украиной", - добавил он.

В свою очередь, недавно избранный на пост канцлера Австрии Себастьян Курц также выступил в поддержку "Северного потока-2": "Федеральное правительство Австрии, а также Германия, поддерживает этот проект, - заявил он, - но нужно проработать его детали".

По словам Курца, во время переговоров также была затронута тема строительства железной дороги с широкой колеей от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия), что позволит Транссибирской железнодорожной магистрали соединить Азию с Европой.

Касаясь Сирии, Курц заявил, что считает Россию "супердержавой, которая может повлиять на ситуацию с сирийским урегулированием". "Наша большая надежда - что все вернутся за стол переговоров и как можно быстрее прекратят войну в Сирии", - заключил он.

И наконец стороны подтвердили безальтернативность Минских договоренностей в урегулировании кризиса на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с федеральным канцлером Австри.