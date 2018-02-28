У северокорейского вождя, возможно, есть бразильский паспорт.
"Бразилец" Ким Чен Ын
Северокорейский вождь и его отец использовали бразильские паспорта, оформленные на чужие имена, для получения виз в западные страны (Reuters).
"Бразилец" Ким Чен Ын
В распоряжение агентства Reuters попала информация европейских спецслужб о том, что в 90-х Ким Чен Ын пытался с его помощью получить разрешение на въезд в страны Запада. Паспорт имелся и у ныне покойного отца лидера КНДР - Ким Чен Ира.
Reuters опубликовал изображения первых страниц документов. Их владельцы - уроженцы города Сан-Паулу - Джозеф Пваг и Иджон Чой. На фото запечатлены люди, имеющие визуальное сходство с Ким Чен Ыном и его отцом.
Оба паспорта были выданы в бразильском посольстве в Праге в 1996 году, сообщает агентство.
Известно, что они подавались на получение виз как минимум в двух посольствах иностранных государств. Однако были ли запросы удовлетворены - пока неизвестно.
МИД Бразилии ведёт проверку данной информации.