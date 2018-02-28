Бразильский футболист французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар будет прооперирован через несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба французской команды. Возможные сроки возвращения игрока в строй не уточняются.
Неймар будет прооперирован
Бразильский форвард французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар будет прооперирован через несколько дней в Бразилии
Неймар будет прооперирован
Ранее ПСЖ утверждал, что игроку не потребуется хирургическое вмешательство, несмотря на растяжение связок голеностопного сустава и трещину пятой плюсневой кости. Травму нападающий получил в воскресенье в домашнем матче чемпионата Франции против "Марселя".
Неймар перешел в ПСЖ летом из испанской "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний форвард провел за французский клуб 29 матчей, забив 29 мячей и отдав 17 голевых передач.