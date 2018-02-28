Деловой "спид-дейтинг" в Барселоне

"Пока крупнейшие бренды демонстрируют свои гаджеты и технологии на Всемирном мобильном конгрессе, конференция 4YFN (Four Years From Now - "Через 4 года") собрала совсем другую публику. Здесь молодые предприниматели рассказывают о своих идеях и стартапах в надежде найти инвесторов и новых партнеров", - Александра Вакулина, "Евроньюс".

В этом году ассоциация GSMA и организация Mobile World Capital Barcelona пригласили принять участие в бизнес-платформе 650 стартапов и 700 потенциальных инвесторов.

"В прошлом году в рамках конференции встретились два совершенно разных стартапа: с одной стороны, эксперты в сфере медицины, с другой - в сфере больших данных. Вместе они создали третий стартап. На этой конференции подобное происходит постоянно. Вот так и делается бизнес", - директор 4YFN Эстебан Редолфи.

Возможность узнать о новых стартапах есть и у широкой публики. Здесь проходят встречи предпринимателей с представителями СМИ в формате делового "спид-дейтинга": задача - рассказать о проекте за две минуты.

"Необходимо мыслить глобально. Неважно, откуда вы и где родилась идея вашего стартапа. Из Испании вы или из России, вы должны говорить по-английски. И никогда нельзя думать лишь о локальном рынке. Успех приходит лишь к тем стартапам, которые предлагают решения глобальных задач", - говорит вице-президент Chartboost по корпоративной стратегии Пепе Анджел.

Конференцию посетили 19 тыс. человек. Участники попали и на Всемирный мобильный конгресс. Может, через четыре года одна из этих компаний и превратится из стартапа в лидера рынка в своем секторе?