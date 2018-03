Деловой "спид-дейтинг" в Барселоне

"Пока крупнейшие бренды демонстрируют свои гаджеты и технологии на Всемирном мобильном конгрессе, конференция 4YFN (Four Years From Now - "Через 4 года") собрала совсем другую публику. Здесь молодые предприниматели рассказывают о своих идеях и стартапах в надежде найти инвесторов и новых партнеров", - Александра Вакулина, "Евроньюс".