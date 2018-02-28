Снежный коллапс в Лондоне
Запорошило, замело улицы и площади британской столицы. Рады непогоде дети - в школах отменены занятия, можно поиграть в снежки и просто побездельничать.
Но снегопад и температура, опустившаяся до -12 градусов, доставили массу неудобств горожанам. В Лондоне и его окрестностях нарушено железнодорожное сообщение. Закрыты несколько станций столичного метро. Некоторых автомобилистов из снежных заторов пришлось вызволять дорожным службам. В аэропорту Хитроу отменены десятки рейсов.
Виной тому - мощный сибирский циклон, которого окрестили "Зверь с Востока".