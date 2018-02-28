Итальянский бизнес ставит на семейную преемственность

Найти свой путь, добиться мирового признания могут помочь… обыкновенные носки. Женские. Хорошего качества и модных цветов. Именно такие производят в итальянском Кастель-Гоффредо в провинции Мантуя.

Сегодня здешнюю чулочно-носочную продукцию знают во всем мире. Закладка производства началась в середине прошлого века – с пиком успеха в 60-70 годы. С тех пор бизнес пережил немало взлетов и падений. Сегодня в Кастель-Гоффредо производство поддерживается усилиями 250 компаний. Многие из которых до сих пор не оправились от последствий экономического кризиса.

Массимо Банци представляет группу “Кальце ВС”: Худшими для нас стали 2011 и 2012 годы. Негативные факторы сошлись тогда воедино, кризис охватил все уровни экономики – национальный, европейский, глобальный, но нам удалось удержаться на плаву благодаря крепким корням бизнеса, технической базе и динамизму наших работников”.

На плаву удержались многие, но не все. ЗА последние 10 лет количество рабочих мест в регионе снизилось с 10 тысяч до 7 тысяч. Многие компании вынуждены были перевести бизнес в более дешевые страны, главным образом, в Сербию.

Сейчас, когда худшее позади, компании пытаются восстановиться. Они говорят, что процесс пошел бы быстрее, не будь на их пути препятствий – знаменитой итальянской бюрократии, сложностей с получением кредитов и некоторых рестриктивных европейских директив.

Массимо Банци: “Это становится настоящей головной болью – выполнение внешних требований, которые тебе и твоему бизнесу не

нужны. Тут бы о другом подумать – как стабилизировать производство, как оптимизировать продажи…. От этого ведь выиграют все, экономика в целом”.

За последние полтора года приток инвестиций в сектор увеличился, и это добрый знак, говорят местные предприниматели.

Массимо Банци: “Я занимаюсь бизнесом, в который меня родители привели. Это семейное дело, и все мои родственники твердили: “Фирма – в твоих генах”. Даже в школе учителя говорили: “Этот парень только о носках и думает”. Надеюсь, что следующее поколение, мои дети смогут привнести в наш бизнес новые свежие идеи, оригинальные решения. Если они прикипят к фирме, то никакие преграды их не остановят”.

К новому старту готовится и компания ‘Марчегалья’, мировой лидер по переработке стали. История бизнеса – эта история талантливой семьи,

блестящей бизнес-интуиции и смелости. Фирма увидела свет в 1959 году и получила имя основателя Стено Марчегалья. Его родственники и дети укрепляли и развивали бизнес. Недавний кризис, говорят они, лишь закалил стальную “Марчегалью”.

Антонио Марчегалья, исполнительный директор: “В канун кризиса и сразу после мы вложили в развитие колоссальные средства. Так нам удалось сохранить рост в трудный период. И хотя он был медленнее, чем до кризиса, мы все же удерживали показатели выше среднерыночных”.

Отрасль по переработке стали от кризиса пострадала едва ли не больше других.Последствия устоявшие компании ощущают и по сей день. Что делают для них власти, хватает ли господдержки?

Антонио Марчегалья, исполнительный директор: “Меры, принимаемые правительством в последние годы, в основном ориентированы на будущее, на приближение четвертой промышленной революции. И это, конечно, очень важно. Что касается сегодняшнего дня, то стабилизации итальянской индустрии способствовали некоторые решения, принятые на европейском уровне. После того, как Италия взяла на вооружение политику контроля за дефицитом бюджета, доверие к нам выросло. Это в свою очередь поставило итальянские компании на более выгодные позиции”.

Италия и после кризиса остается второй промышленной силой в Европе (и шестой в мире). Она активно набирает утерянные темпы роста. Серьезным препятствием остается доступ к кредитам, однако и здесь наметились улучшения.

Антонио Марчегалья верит в то, что завтрашний день будет лучше

сегодняшнего: “Мой отец начинал в 1959 году с нуля, он – выходец из очень бедной семьи. Конечно, ему помогла тогдашняя обстановка на рынках Италии и Европы в целом, их нацеленность на быстрый рост. На этой волне он и выстроил семейную империю. Сегодня сделать это было бы

труднее. Но я уверен: предпринимательский талант, живое воображение, готовность к риску и оригинальным решениям – категории вневременные”.