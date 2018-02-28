Парламентские выборы: развязка близка

Минус четыре - на столбике термометра в заснеженной Италии. Четыре дня остается до всеобщих парламентских выборов в стране. Интригу обеспечила недавно проведённая реформа избирательной системы. По ней, треть депутатов будет избрана по одномандатным округам, остальные две трети - по партийным спискам.