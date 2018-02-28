Минус четыре - на столбике термометра в заснеженной Италии. Четыре дня остается до всеобщих парламентских выборов в стране. Интригу обеспечила недавно проведённая реформа избирательной системы. По ней, треть депутатов будет избрана по одномандатным округам, остальные две трети - по партийным спискам.
Парламентские выборы: развязка близка
Считаные дни остаются до всеобщих выборов в итальянский парламент. Из всех прогнозов аналитиков один кажется наиболее точным: развязка будет весьма и весьма неожиданной.
Парламентские выборы: развязка близка
При этом, политические силы, руководствующиеся принципом "один в поле воин", даже при благоприятном для себя исходе выборов не смогут сформировать правительство. Это ставит в затруднительное положение протестное движение "Пять звёзд".
Партия, исключающая возможность коалиционного сотрудничества, пользуется большой популярностью среди итальянцев. Но её может оказаться недостаточно для того, чтобы поставить у руля правительства Луиджи ди Майо.
Виды на этот пост имеет Маттео Сальвини, возглавляющий "Лигу", - партию евроскептиков правого крыла, которая, вероятно, объединится с блоком Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия!" Сам скандальный политик, не прочь в четвёртый раз занять кресло премьера, несмотря на имеющуюся у него судимость.
Помешать в этом Берлускони может его же соратник - спикер Европарламента Антонио Таяни.
Несмотря на низкие рейтинги, не стоит списывать со счетов правящую Демократическая партию во главе с Маттео Ренци. Левоцентристы могут объединить голоса с менее значимыми политическими силами, например, с проевропейским движением "+Европа".
Предсказывать состав нового двухпалатного итальянского парламента аналитики берутся неохотно. Из всех прогнозов один кажется наиболее точным: развязка будет весьма и весьма неожиданной.