Храм Гроба Господня снова открыт

В Иерусалиме вновь открыли Храм Гроба Господня. Святыня христианского мира впервые за 100 лет была закрыта в воскресенье в знак протеста против налоговой политики городской администрации, а также планируемой израильским правительством реформы землепользования. Законопроект, в частности, позволяет государству изымать у церкви принадлежащие ей земельные участки.

Отец Синиса, францисканский священник:

"Это важно - снова открыть двери Церкви, чтобы люди, которые приходили сюда раньше, или те, кто хотя бы однажды побывал здесь, могли вновь посетить это святое место. Потому что святое место без людей - это ничто, это - просто камни. Наша церковь живая. И главное для нас заключается в этом".

Накануне канцелярия премьер-министра Израиля обнародовала документ, в котором говорится, что Биньямин Нетаньяху и мэр Иерусалима договорились создать рабочую группу "для поиска путей урегулирования ситуации, связанной со сбором муниципального налога". Она будет вести переговоры с представителями церквей. А пока власти Иерусалима приостанавливают процедуру по сбору налогов, начатую несколько недель назад.