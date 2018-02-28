Силы безопасности Греции переправили почти три десятка нелегальных мигрантов к турецким берегам пограничной реки Марица. Об этом стало известно со слов беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которым пришлось провести на морозе 13 часов, прежде чем подоспела помощь.
Греция "заморозила" мигрантов
Беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки пришлось провести на морозе у турецких берегов реки Марица 13 часов.
Греция "заморозила" мигрантов
"Они задержали нас, мы провели ночь в тюрьме. Ужасное, отвратительное место. В Греции нас избивали", - рассказывают свидетели.
Турецкая пограничная полиция нашла мигрантов на острове Серем посредине реки. Состояние двух мигрантов оказалось крайне тяжелым. Они были направлены в больницу.
С начала Сирийского конфликта в 2011 году по Марице проходит один из основных путей, по которому нелегальные мигранты пытаются попасть в Европу.