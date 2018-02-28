Россия дестабилизирует обстановку в Сирии, об этом сообщил шеф Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.
Россия - "поджигатель и пожарный"
Гуманитарная пауза в Восточной Гуте сорвана, США обвинили в этом Россию, Москва ответила, что ответственность за срыв несут боевики.
Россия - "поджигатель и пожарный"
По его словам, она действует и как "поджигатель", и как "пожарный" - и на дипломатическом, и на военном поле.
Москва, со своей стороны, обвинила в срыве первой пятичасовой гуманитарной паузы в пригороде Дамаска Восточной Гуте боевиков. Ни один мирный житель не смог покинуть район по гуманитарному коридору, несмотря на то, как было заявлено, что сирийская армия соблюдает перемирие.
Со своей Госдепартамент отметил, что поддержка Россией нынешней сирийской власти исключает прекращение огня.
За последнюю неделю в Восточной Гуте, по сообщениям сирийских НКО, под обстрелами погибли по меньшей мере 560 человек, сотни были ранены. В этом анклаве находится почти 400 тысяч мирных жителей.