Дизель: запретить нельзя оставить

Траур для автомобилистов, победа для экологов. Федеральный административный суд ФРГ постановил, что городские власти вправе вводить запрет на движение автомобилей с дизельными двигателями , не дожидаясь соответствующего решения вышестоящих органов.

Мнения как политиков, так и простых жителей по этому поводу разнятся.

"Я не уверена, запрет на дизельное топливо приведет к каким-то изменениям. Да, это возможность бороться с загрязнением. Но это не решит всех проблем", - говорит эта горожанка.

"Я считаю, что платить за всё должны производители автомобилей, а не водители. Это они обманщики, которые загрязняют окружающую среду", - убеждён этот прохожий.

Министр экологии и окружающей среды Барбара Хендрикс уверена: избежать запрета вполне реально. Она выступает за альтернативную меру - использование "синих наклеек" для экологически чистого транспорта.

"Запрет на вождение может и не вступить в силу. Именно эту цель я преследую. Потому что существует масса других способов очистить наш воздух", - заявила министр.

Муниципалитет при поддержке экологов требует ввести идентификационные наклейки на общенациональном уровне. Так ограничения будут одинаковыми для всех городов.

Еще одна инициатива на рассмотрении властей: автомобили с дизельными моторами класса "Евро-5" и "Евро-6" должны пройти техническую доработку. В общественной организации автомобилистов Германии (ADAC) задаются вопросом: кто возьмёт на себя расходы?

"Эти меры сопряжены со значительными затратами. Модификация будет стоить примерно полторы тысячи евро. Я считаю, что покрытие хотя бы части расходов - моральный долг самих производителей. Тем самым, они восстановят свою же репутацию", - сказал Маркус Шапе, юрист (ADAC).

Той же точки зрения придерживаются в Министерстве юстиции и защиты потребителей Германии и в Немецкой ассоциации городов и общин. Они призывают федеральное правительство усилить давление на автопроизводителей, чтобы процесс переоборудования не ударил по карману простых автовладельцев.