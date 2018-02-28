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Германия

МВД Германии признало факт взлома правительственных сетей

В атаке обвиняют группировку российских хакеров АТП28, по данным немецких спецслужб, "финансируемую правительством РФ"

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МВД Германии признало факт взлома правительственных сетей

МВД Германии признало факт взлома правительственных сетей
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Министерство внутренних дел Германии признало в среду вечером, что правительственная компьютерная сеть стала мишенью "изолированной хакерской атаки". Как заявили в ведомстве, пострадавшие государственные учреждения "приняли соответствующие меры для расследования инцидента и защиты данных".

В МВД не стали комментировать обнародованную немецкими СМИ информацию о том, что за нападением стоит российская хакерская группа АТП28, которую связывают со спецслужбами, а именно с ГРУ. По данным немецкого информагентства DPA, компьютерные сети МИДа и Министерства обороны были взломаны более года назад. Пока не известно, какие именно данные похитили злоумышленники.

Спецслужбы Германии обнаружили факт нападения в декабря прошлого года, хотя еще в начале осени эксперты высказывали опасения подобного рода взлома впреддверие всеобщих выборов 24 сентября.

Группировка АТП28 подозревается во взломе предвыборного штаба Хиллари Клинтон в ноябре 2016-го и публикации внутренних документов предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона. Ее же обвиняют и в хакерской атаке на Бундестаг в начале 2015 года.

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