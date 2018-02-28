С горячим чаем холод нипочём

Как европейцам, не привыкшим к сибирской зиме, спастись от морозов? Пить горячий чай и угощать им других - говорят в этом ресторане в центре Будапешта. Здесь бездомным совершенно бесплатно раздают напиток в придачу с сэндвичем. Идею быстро подхватили и в других заведениях венгерской столицы. Например, в соседней кондитерской бездомные тоже могут угоститься свежей выпечкой.