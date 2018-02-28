Как европейцам, не привыкшим к сибирской зиме, спастись от морозов? Пить горячий чай и угощать им других - говорят в этом ресторане в центре Будапешта. Здесь бездомным совершенно бесплатно раздают напиток в придачу с сэндвичем. Идею быстро подхватили и в других заведениях венгерской столицы. Например, в соседней кондитерской бездомные тоже могут угоститься свежей выпечкой.
С горячим чаем холод нипочём
Пить горячий чай и угощать им других - такой рецепт борьбы с холодами придумали в одном из ресторанов в центре Будапешта. Любой желающий, туда пришедший, может отведать горячий напиток совершенно бесплатно.
С горячим чаем холод нипочём
"Мы не несем никаких дополнительных расходов. Мы всего лишь ставим за барной стойкой подогретый чайник. Горячий сладкий напиток может принести пользу, послужить поддержкой тем, кто и правда замерзает в эту холодную погоду", - объясняет Даниэль Безерич, владелец ресторана.
В последние дни мороз не щадит ни Венгрию, ни другие европейские страны. Жители с нетерпением ждут потепления. И синоптики обнадеживают: оно должно наступить в скором времени. Но это вовсе не значит, что зима закончится. Холода могут напоследок ещё раз ударить по Европе.
"Такие низкие температуры весьма непривычны. Они наблюдаются достаточно поздно для этого времени года. Больше того, самый холодный день зимы прогнозируется на 1 марта - на день прихода весны", - рассказывает метеоролог Андреаш Маштерхази.
Как утверждают синоптики, холодные воздушные массы из Сибири уже столкнулись с атлантическим циклоном "Эмма". А это значит, что прощание с зимней стужей в Центральной и Восточной Европе в ближайшие сутки не состоится. К приходу аномальных холодов стоит подоговиться жителям и южной части континента.