Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" обстреливают мирных жителей, не давая выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, и привлекают заключенных к оборудованию своих позиций в районе. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии. По данным центра, за прошедшие сутки из подконтрольных экстремистам районов по жилым кварталам Дамаска было выпущено 13 мин. Гуманитарная организация "Сирийский арабский Красный Полумесяц" сообщает, что жители осажденного анклава жалуются на острую нехватку продуктов питания и медикаментов.
Боевики сорвали эвакуацию из Восточной Гуты
Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" ведут обстрелы по гуманитарному коридору в Восточной Гуте и привлекают заключенных к оборудованию своих позиций в районе.
Боевики сорвали эвакуацию из Восточной Гуты
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет бесконечно терпеть удары боевиков из Восточной Гуты: "Нам удалось вывести оттуда достаточно большую группу тех, кто хотел оттуда выйти. Но подготовленная вторая грруппа выйти не смогла, потому что боевики просто не дали возможности выйти. Как известно, во свяком случае в России мы это хорошо знаем, мины попадают даже не территорию посольства Российской Федерации и торгпредства. Мы что, теперь это будем бесконечно терпеть, что ли? Нет, конечно".
Во вторник эвакуация мирного населения также сорвалась из-за обстрелов со стороны боевиков. Между тем, по данным расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, с 19 февраля в результате боевых действий в Восточной Гуте погибли 600 человек.
В ООН заявляют, что введенной по инициативе России 5-часовой гуманитарной паузы в боевых действиях недостаточно для того, чтобы доставить помощь в этот пригород Дамаска.