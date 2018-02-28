Боевики сорвали эвакуацию из Восточной Гуты

Боевики группировки "Джейш аль-Ислам" обстреливают мирных жителей, не давая выйти по гуманитарному коридору в Восточной Гуте, и привлекают заключенных к оборудованию своих позиций в районе. Об этом сообщает Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии. По данным центра, за прошедшие сутки из подконтрольных экстремистам районов по жилым кварталам Дамаска было выпущено 13 мин. Гуманитарная организация "Сирийский арабский Красный Полумесяц" сообщает, что жители осажденного анклава жалуются на острую нехватку продуктов питания и медикаментов.