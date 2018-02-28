Русская зима в Старом Свете. Снегом покрыта большая часть Ирландии и Великобритании, где в связи с наступившими холодами, объявлены желтый и оранжевй уровень опасности. Морозы пришли в Европу из Сибири; СМИ прозвали антициклон "Зверем с Востока". Непогода нарушила планы тысяч британцев, собиравшихся отправиться в путешествие.
Европа дрожит от холода
Антициклон, который прозвали "Зверь с Востока", принес в Старый Свет снегопады и морозы
Европа дрожит от холода
На дорогах королевства образовались автомобильные пробки. По всей стране отменены сотни поездов и десятки авиарейсов. С перебоями работает аэропорт и в ирландской столице Дублине. В большинстве школ "изумрудного острова" отменены занятия.
Снегопады в Испании повлияли на движение по дорогам всего пиренейского королевства. Двадцать три трассы перекрыты полностью. На некоторых дорогах запрещено движение грузовиков. Непогода затронула работу воздушных гаваней в городах Сан-Себастьян, Памплона, Логроньо, а также на Канарских островах. И только отчаянным смельчакам холода не помеха.