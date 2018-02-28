По меньшей мере 20 человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Египте. Десятки пострадали. По словам спасателей, число погибших может возрасти. Трагедия разыгралась недалеко от станции Абу эль-Хауи в провинции Бухейра к северу от Каира.
Трагедия в Египте
В результате столкновения двух поездов погибли и пострадали десятки человек
Трагедия в Египте
Пассажирский состав, следовавший из населенного пункта Итай эль-Барут в Каир, столкнулся с шедшим по встречному направлению в Александрию товарным поездом. К месту происшествия прибыли министры транспорта и здравоохранения, а также губернатор провинции Бухейра. Начато расследование.
Аварии на железнодорожном транспорте в Египте - не редкость. Причины - изношенность подвижного состава, устаревшие системы контроля и человеческий фактор. 11 августа прошлого года в районе Александрии в столкновении двух поездов погибли 42 человека и более ста получили ранения.