"Публикация проекта договора о «Брексите» можеть стать решающим моментом в размежевании Соединённого королевства и ЕС, - передаёт из Брюсселя корреспондент Евроньюс Деймон Эмблинг. - Но похоже, сейчас позиции стороны итак далеко расходятся по глубоким и фундаментальным вопросам".
Что в проекте договора о "брексите"?
Профессор брюссельского Института европейских исследований о публикации проекта договора о "брексите": Позиция ЕС в отношении Великобритании становится все твёрже, а у британского правительства все меньше пространства для манёвра.
Что в проекте договора о "брексите"?
Документ охватывает, среди прочего, права граждан, проблему ирландской границы, а также переходный период, который, по словам ЕС, пока «нельзя воспринимать как должное».
В нашей студии - профессор Института европейских исследований Брюссельского Свободного университета Харри Калимо.
Евроньюс: Итак, "договор о выходе" - звучит скучно и сложно. Но насколько он важен?
Харри Калимо: Он важен, и как и в любом юридическом тексте, вся суть - в деталях, это во-первых. Во-вторых, это проект Еврокомиссии для государств-членов. Именно они отвечают за принятие решений, и поэтому им необходимо знать конкретное содержание будущего договора. В-третьих, позиция ЕС в отношении Великобритании становится все твёрже, а у британского правительства все меньше пространства для маневра ».
Евроньюс: «Северная Ирландия создаёт в этом много вопросов. Похоже, что Евросоюз сможет в будущем влиять на их решение...
Харри Калимо: Посмотрим. "Влиять" - это, может быть, не совсем правильное слово. Но исходная позиция Евросоюза подразумевает удержание Северной Ирландии в Таможенном союзе. Это означает, что она будет подчиняться правилам внутреннего рынка ЕС и останется в юрисдикции Европейского Суда. Все эти требования Евросоюза британскому правительству будет очень трудно проглотить ».