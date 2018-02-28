Жизнь после "брексита": взгляд из Брюсселя

В тексте доклада содержится указание на создание «зоны общей ответственности» между Северной Ирландией и ее южным соседом, Республикой Ирландия, чтобы избежать "жесткой" границы между этими двумя юрисдикциями. Идея в том, чтобы оставить Северную Ирландию в таможенном союзе, сохранив свободный обмен товарами и услугами между севером и югом.

В Брюсселе понимают, что на повестке дня остаются и другие варианты "развода", и предлагают «зону общей ответственности» в качестве запасного варианта, если не будет найдено ничего лучшего.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Май уже не раз настаивала на том, что Великобритания должна покинуть таможенный союз, а между тем, предложение ЕС, по её мнению, угрожает конституционной целостности страны.

Демократическая юнионистская партия (DUP) Северной Ирландии, выступающая с позиций лояльности Вестминстеру, решительно выступает против нормативного "выравнивания" между севером и югом, если под этим подразумевается введение таможенного контроля в Ирландском море. ДЮП - важная составляющая британской внутренней политики: небольшая группа депутатов ДЮП позволяет кабинету Терезы Мэй обладать большинством в парламенте.

На предложения по ирландской границе в британском правительстве откликнулись бурной реакцией, поскольку по мнению некоторых политиков, своими планами ЕС подрывает суверенитет Великобритании.

Лидер оппозиции, глава партии лейбористов Джереми Корбин, выступая с речью в Ковентри в начале этой недели, также изложил предложение своей партии о новом таможенном союзе Великобритании и ЕС. Чем вызвал град критики со стороны своих политических оппонентов.

Но другие политики, в том числе, министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни сообщил через твиттер, что считает проект закона соответствующим соглашению, которое было заключено между Брюсселем и Лондоном в декабре. В подписанном соглашении обе стороны договорились о «нормативном выравнивании» между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Но декабрьская договорённость указывала также на единый внутренний рынок Великобритании без каких-либо границ в Ирландском море, - условие, в отсутствие которого юнионисты угрожали отказаться от сотрудничества с Лондоном.

Переходный период

В проекте соглашения говорится, что переходный период, о котором просила Великобритания (чтобы позволить бизнесу перестроиться на новую модель работы со странами ЕС) предполагается до 31 декабря 2020 года.

Согласно пояснению Брюсселя, этот срок вполне приемлем для Великобритании, которая надеялась на двухгодичный период адаптации к новым условиям, а также чётко совпадает с окончанием текущего бюджетного периода Евросоюза (с 2014 по 2020 гг).

Оговорка в тексте напоминает о том, что пока окончательное решение о сроках переходного этапа принято не было.

Права граждан

Британские подданные, как и граждане остальных 27 стран блока, будут иметь право остаться там, где они будут находятся на момент "брексита".

Таким образом, британцы, проживающие в Испании, смогут там остаться, как и граждане 27 стан ЕС, которые уже проживают в Великобритании.

Обе группы получат право на постоянный вид на жительство, если они уже прожили в той или иной стране по меньшей мере 5 лет.

Между тем, текст опубликованного проекта никак не отражает опасения британцев, которые проживают в других странах ЕС и опасаются, что потеряют свободу передвижения.

Европейский суд

В тексте проекта говорится, что Европейский суд останется арбитром споров, связанных с Великобританией, в течение переходного периода.

Это, в том числе, означает, что этот судебный орган сможет принимать решения по разногласиям, связанным с условиями "брексита" и правами граждан ЕС после "развода".

Бюджет ЕС

По утверждению Брюсселя, Соединенное Королевство продолжит делать выплаты в бюджет ЕС в течение переходного периода.

Лондону придётся также раскошелиться на долгосрочные обязательства Евросоюза, такие как пенсии и пособия бывших сотрудников ЕС, заработанных в период членства в блоке Великобритани. Расчёт по этой статье будет произведён в момент, когда Великобритания окончательно Евросоюз.