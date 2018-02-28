Главный представитель Евросоюза на переговорах о выходе из него Великобритании и Северной Ирландии обнародовал на брифинге в Брюсселе проект двустороннего соглашения объёмом более ста страниц. В нем, в частности, предложено создать на острове Ирландия зону совместного регулирования. Журналисты спросили Мишеля Барнье, не приведёт ли это к сохранению нынешних связей Белфаста с Дублином и Брюсселем и ослаблению их с Лондоном.
ЕС предложил Британии совместно регулировать остров Ирландия
Евросоюз представил проект соглашения о выходе из него Великобритании. В нём предложено, в частности, создать на острове Ирландия зону совместного регулирования.
ЕС предложил Британии совместно регулировать остров Ирландия
«Это вспомогательное предложение не ставит под сомнение конституционный или институциональный порядок Соединённого королевства. Мы их уважаем, - сказал Барнье. - Мы просто говорим, что на территории острова, где находятся две страны, мы можем создать некоторые формы единого рынка или таможенного союза, которые необходимы для сохранения в силе Соглашения Страстной Пятницы, и работать над согласованием их регламента".
И Евросоюз, и Великобритания выступают против восстанавления границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой. Это угрожало бы экономическим связям, а главное — миру в Ольстере. Его общество снова может быть расколото на протестантов и католиков, сооответственно, сторонников и противников нахождения в составе Соединённого королевства.