ЕС предложил Британии совместно регулировать остров Ирландия

Главный представитель Евросоюза на переговорах о выходе из него Великобритании и Северной Ирландии обнародовал на брифинге в Брюсселе проект двустороннего соглашения объёмом более ста страниц. В нем, в частности, предложено создать на острове Ирландия зону совместного регулирования. Журналисты спросили Мишеля Барнье, не приведёт ли это к сохранению нынешних связей Белфаста с Дублином и Брюсселем и ослаблению их с Лондоном.