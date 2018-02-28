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США

В США началась новая президентская избирательная кампания

Трамп назначает менеджера своей следующей гонки на пост хозяина Белого Дома, он намерен переизбраться на второй президентский срок.

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В США началась новая президентская избирательная кампания

В США началась новая президентская избирательная кампания
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Дональд Трамп начинает кампанию по собственному переизбранию на второй президентский срок.

Он назначил Брэда Парскейла менеджером своего следующего выборного цикла.

Парскейл отвечал в предыдущем штабе за работу с избирателями в цифровом и виртуальном поле.

Это решение принято за 8 месяцев до промежуточных выборов в обе палаты Конгресса, которые должны состояться осенью этого года. Их итог покажет, сохранит ли Республиканская партия нынешний контроль в том, что касается законодательной власти в стране. Будет полностью переизбрана Палата представителей и треть состава Сената.

Штаб-квартира предвыборной кампании нынешнего американского лидера по-прежнему находится в Trump Tower в Нью-Йорке, где 45-ый президент США жил до инаугурации и прихода в Белый Дом.

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