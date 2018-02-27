DACA: Верховный суд США отказал президенту

Верховный суд США отклонил запрос администрации Дональда Трампа о возможности изменить программу защиты детей нелегальных мигрантов в обход федеральной апелляционной инстанции. Известная как программа DACA или Dreamers ("Мечтатели"), она запрещает депортировать мигрантов, приехавших в США ещё несовершеннолетними.

Трамп собирался закрыть её до 5-го марта нынешнего года. Но сразу два федеральных суда постановили сохранить DACA, и теперь Верховный суд отказался рассматривать дело, пока оно слушается в нижестоящей инстанции. Президенту придётся сначала подать апелляцию на решение федерального суда.

"Вы знаете, мы попытались действовать быстрее, так как хотели помочь DACA. Думаю, что все присутствующие здесь хотят помочь DACA . Но Верховный суд постановил, что нужно идти обычным путём через все инстанции, поэтому запрос возвращается, и тут нет никаких сюрпризов. Но вот если охарактеризовать нашу судебную систему, то надо сказать, что это очень и очень грустно", - сказал Трамп, сообщив, что запрос о возможности изменить программу DACA рассмотрит теперь апелляционный суд.

Антонио Аларкон - один из тех, кто воспользовался программой "Мечтатели":

"Мы смогли бросить вызов администрации, и мы победили, - говорит он. - Конечно, это ещё не окончательно, и наша проблема всё ещё не решена. Но мы продолжим борьбу за полное признание программы "Мечтатели", чтобы получить гражданство, которое мы заслуживаем".

Программу DACA ("Мечтатели") предыдущий президент США Барак Обама запустил в 2012 году. Каждые 2 года она обеспечивала отсрочку от депортации детям, нелегально приехавшим в Соединённые Штаты вместе со своими родителями и учащимися здесь.