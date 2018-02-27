Деятельность международных гуманитарных организации и ООН — вновь в центре скандала. На этот раз речь идет о сексуальной эксплуатации женщин в Сирии в обмен на еду и предметы первой необходимости.
Секс за гуманитарную помощь
ООН и международные гуманитарные организации вновь оказались в центре скандала. На этот раз из-за доклада о сексуальной эксплуатации женщин в Сирии, обращающихся за гуманитарной помощью.
Секс за гуманитарную помощь
Доклад под названием "Голоса из Сирии" опубликовал Фонд ООН в области народонаселения. В нем говорится о повсеместных случаях злоупотреблений такого рода. Отмечается, что из-за страха подвергнуться эксплуатации и насилию, многие женщины отказываются обращаться за гуманитарной помощью.
Официальный представитель агентства ООН по делам беженцев Андрей Махечич в ответ заявил: "Предположение о том, что ООН контролирует ситуацию в военной зоне, и сделанный на этой основе вывод, что мы можем просто включать и выключать происходящее, не связано с реальностью того, чем на самом деле является гуманитарная операция в условиях ожесточенного вооруженного конфликта".
В докладе отмечается, что около 40% опрошенных заявили о случаях секусуального насилия, происходивших на юге Сирии в городах Дераа и Эль-Кунейтра.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев обещает провести расследование.