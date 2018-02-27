Президент США Дональд Трамп заявил, что ворвался бы в школу в Паркленде, даже не имея оружия, и назвал "настоящим позором" действия охранников и полицейских, которые не сразу вошли в здание школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" в штате Флорида, где один из бывших учеников застрелил 17 человек.
"Я бы ворвался в школу даже без оружия"
Президент США обрушился с критикой на действия охранников и полицейских в школе во Флориде, где бывший ученик застрелил 17 человек
"Я бы ворвался в школу даже без оружия"
С такими словами американский лидер выступил в Белом доме на приеме в честь губернаторов штатов.
"То, как они себя повели, было откровенно отвратительным. Они же прислушивались к происходящему. Один из них приехал туда раньше, потом приехали еще трое, но они все сделали то же самое. Никогда не узнаешь точно, пока не испытаешь на себе. Но я правда считаю, что я бы ворвался туда, даже если бы у меня не было оружия", — сказал президент.
Трамп вновь призвал вооружить учителей. По его замыслу, вооружать нужно не всех подряд, а только некоторых, прошедших соответствующую подготовку, хорошо разбирающихся в оружии.
На этом фоне в США не прекращаются массовые демонстрации, участники которых требуют ужесточить правила продажи оружия и обеспечить более эффективную защиту школ.