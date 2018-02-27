"Я бы ворвался в школу даже без оружия"

Президент США Дональд Трамп заявил, что ворвался бы в школу в Паркленде, даже не имея оружия, и назвал "настоящим позором" действия охранников и полицейских, которые не сразу вошли в здание школы "Марджори Стоунмэн Дуглас" в штате Флорида, где один из бывших учеников застрелил 17 человек.