Итальянцы ищут новую формулу борьбы с бедностью

Каждый день Марко начинается с обхода супермаркетов и рынков. Он забирает непроданный, некондиционный товар, продукты с истекающим сроком годности. Их с нетерпением ждут на кухне столовой для неимущих, которая действует при местном отделении благотворительной организации Каритас .

Марко работает лишь на окраинах Милана. В центр этого города модных витрин и банков он не заезжает никогда. Сегодня столица итальянской Ломбардии как никогда разделена социально-экономическими барьерами. Которые, по словам социолога Альдо Бономи, видны невооруженным глазом по мере движения из центра города к периферии.

Альдо Бономи, социолог: “Сегодняшнюю ситуацию можно оценивать с разных точек зрения. Можно увидеть лишь хорошие стороны миланской жизни и заключить: “Все идет нормально”. А можно отъехать чуть-чуть, окунуться в другой образ жизни на окраинах и ужаснуться: “Как все плохо”. Я сторонник того, чтобы учитывать и то, и другое, только с таким подходом возможна гармонизация общества. Замечу, это не только проблема Италии, это – проблема большинства европейских демократий”.

В сегодняшней Италии в нищете живут до 4 миллионов человек. Еще 18 миллионов балансируют на грани, рискуя в любой момент перейти черту и пополнить армию неимущих. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, сегодня в Италии зафиксировано самое острое социально-экономическое неравенство между гражданами за 35 лет наблюдений.

Альдо Бономи, социолог: “Когда стране ставят диагноз “здорова”, это означает, что там успешно решается вопрос гармонизации общества, реинтеграции малоимущих в нормальную жизнь. В Италии сегодня бедные социально изолированы”.

Специалисты подтверждают: бедность – не только состояние ваших карманов. Бедность – синоним изоляции, невозможности подняться на пару ступеней выше, включиться в социально-экономическую жизнь страны.

Альдо Бономи, социолог: “Есть множество симптомов, указывающих на проблемы в обществе, мы слышим целый хор голосов, призывающих к пониманию, солидарности. К счастью, в Италии сохранилась традиция социальной взаимопомощи. Она не изжита, и это дает надежду”.

Активисты “Каритас” – тому пример. Отметив резкое снижение доходов жителей Милана, они три года назад открыли бесплатную столовую. Посещаемость заведения растет день ото дня. О всплеске спроса говорят и центры раздачи продуктовых наборов…

В столовой “ Каритас” могут одновременно накормить сто человек. Посетителям устанавливают лимит на количество посещений. Еще один важный фактор: те, кто приходят в столовую, должны занимать активную жизненную позицию. Искать работу, учиться – с тем, чтобы однажды вырваться из нищеты.

Руководство в лице директора, Лучано Гуалзетти, поясняет: “Мы хотим, чтобы в нашей столовой люди не только питались, подкрепляясь вкусными блюдами из нераспроданных продуктов, но и завязывали контакты, общались.Это поможет им поднять самооценку, что в свою очередь открывает новые горизонты. При поддержке наших активистов посетители столовой пытаются искать путь к улучшению жизни. Мы поняли в разгар кризиса, что следует избрать по отношению к малоимущим более широкой, комплексный подход. Мало их просто накормить. Надо предоставить им угол, дать в руки инструменты, с помощью которых они смогут перестроить свою жизнь, встать на автономный путь развития. Впервые за историю нашей благотворительной деятельности мы поняли, что дать человеку работу – не всегда решение. Сегодня столько работ с нищенскими зарплатами и рабскими условиями! На таком месте из нищеты не вырываться”.

Марко помогает группе “Каритас” по зову сердца.Он видит свою миссию не только в доставке продуктов на кухню, но и в привлечении внимания общества к проблеме: “Я бы хотел, чтобы все мы наконец стали спокойнее, терпимее, внимательнее к потребностям ближнего”.