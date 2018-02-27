Американская компания AT&T и китайский оператор China Mobile возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира на рынке телекомуникационных услуг по версии Brand Finance. Также в топ-300, представленный в ходе Всемирного мобильного конгресса в Барселоне, вошли лидер по продажам - производитель смартфонов Huawei, крупнейший в Европе немецкий холдинг D-Telekom и ближневосточный гигант Etisalat
Телеком-бренды против интернет-гигантов
Американская компания AT&T и китайский оператор China Mobile возглавили рейтинг самых дорогих брендов мира на рынке телекомуникационных услуг по версии Brand Finance
Телеком-бренды против интернет-гигантов
"Американские компании - лидеры рейтинга. В целом же отчет Brand Finance отмечает снижение стоимости и доходов брендов. Все большую конкуренцию им составляют интернет-гиганты. Выбор пользователей все чаще падает на Skype, WhatsApp, Alexa. Телекоммуникационным компаниям приходится приспосабливаться к новым запросам клиентов", - передает из Барселоны Кристина Хинер, корреспондент "Евроньюс"
Будущее телеком-брендов за цифровыми технологиями, уверен глава Brand Finance Дэвид Хай: "Рынок беспрерывно меняется. И технологии позволяют некоторым игрокам держатся на плаву. Так, оператор Etisalat сделал ставку на развитие цифровых услуг. Это прекрасная идея, очень своевременная. Многие другие компании также стремятся ее реализовать".
Крупнейший поставщик услуг связи Etisalat был признан самым дорогим телекоммуникационным брендом на Ближнем Востоке и в Северной Африке.