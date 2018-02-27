Мирные жители не смогли воспользоваться гуманитарной паузой, введённой по поручению Владимира Путина в пригороде Дамаска - Восточной Гуте.
Восточная Гута: гуманитарный коридор под обстрелом
Мирным жителям сирийского анклава не удалось воспользоваться гуманитарной паузой и покинуть опасную зону из-за возобновившихся во вторник бомбардировок.
Восточная Гута: гуманитарный коридор под обстрелом
Едва пятичасовой перерыв в военных действиях вступил в силу, бомбардировке подверглись сразу несколько населенных пунктов, а также расположенный рядом с лагерем для беженцев Вафидин гуманитарный коридор. По нему гражданские лица должны были покинуть опасную зону.
Сообщается о гибели одного ребёнка. Ещё семь человек получили ранения.
Представитель УКГВ ООН Йенс Лерке подтвердил: "Очевидно, что ситуация на местах не позволяет ввести гуманитарные конвои и осуществить медицинскую эвакуацию. Это, на самом деле, вопрос жизни и смерти. Нам нужно прекращение боевых действий сроком на 30 дней на всей территории Сирии, как требует того Совет Безопасности ООН", - сказал он на брифинге в Женеве.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в срочной медицинской помощи и эвакуации нуждаются не менее тысячи человек. 600 из них находятся в "крайне тяжелом состоянии".
Несмотря на принятую в субботу Совбезом ООН резолюцию о перемирии, боевые действия в Сирии не прекращаются. За последние двое суток в одной лишь Восточной Гуте погибли бо лее 40 жителей.
"Сирийская обсерватория прав человека", сообщает, что минометны е удары во вторник совершали военные самолеты правительственной армии. Дамаск, в свою очередь, утверждает, что обстрел вёлся повстанцами.
О том, что режим прекращения огня нарушается боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра", заявили и в Кремле, добавив, что, несмотря на это, "Россия продолжит работу по реализации резолюции, принятой Совбезом".