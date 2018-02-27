В пригороде Дамаска Восточная Гута, начиная со вторника, должна будет ежедневно действовать пятичасовая, как ее назвало российское руководство, гуманитарная пауза.
Гуманитарная пауза
По поручения президента Путина в Восточной Гуте, начиная со вторника, будет действовать гуманитарная пауза. Это делается в целях исключения жертв среди мирного населения.
Гуманитарная пауза
Как было сообщено, она вводится она по поручению президента Путина.
Перерыв в военных действиях наступает в 9 утра и длится до двух часов дня по местному времени. Как заявили в Москве, цель решения – "исключение жертв среди мирного населения". Одновременно в Восточной Гуте будет открыт гуманитарный коридор "для выхода мирных жителей". Точные координаты этого коридора глава Минобороны РФ обещал объявить позднее.
В Восточной Гуте находятся 400 тысяч человек, большинство - это женщины и дети. В этом решении не упоминалась доставка гуманитарных грузов в анклав, в котором за последние дни от обстрелов погибли не менее 560 человек - эту цифру приводят сирийские НКО.