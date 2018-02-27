27-летний журналист Ян Куцьяк был убит в Словакии. Вместе с ним была убита его подруга, их тела были найдены вечером 25 февраля в доме, где они жили. Двойное убийство произошло в городе Велка-Мака, он находится в 65 километрах к востоку от Братиславы.
Чисто словацкое убийство
После убийства Яна Куцьяка Словакия стала одной из немногих европейских стран, в которых журналисты, ведущие расследования, ставят на кон свои жизни.
Чисто словацкое убийство
В полиции заявили, что убийство "скорее всего, связано с проводившимися Куцьяком расследованиями". Нападение на журналиста в Словакии не имеет прецедентов. С места события передает журналист euronews Габор Танач.
"Входная дверь опечатана полицией, место преступления только что покинули следователи и эксперты. Это двойное убийство означает, что Словакия стала одной из немногих европейских стран, в которых журналисты, ведущие расследования, ставят на кон свои жизни", - сообщает он с места события.
Последняя публикация Яна Куцьяка рассказывает о возможном налоговом мошенничестве, связанном со строительством дорогого жилого комплексом в столице Словакии. Факт возведения этого жилья вызвал незадолго до гибели Куцьяка общественные протесты.
По словам Лаёса Яноса, журналиста газеты Új Szó ("Новое слово"), "убийство Яна Куцьяка - первое преступление такого рода в Словакии. Гибель журналиста не имеет прецедентов".
Правительство Словакии объявило о вознаграждении в 1 миллион евро тому, кто сообщит сведения, которые помогут поймать убийцу журналиста и его подруги.