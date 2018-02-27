Чисто словацкое убийство

27-летний журналист Ян Куцьяк был убит в Словакии. Вместе с ним была убита его подруга, их тела были найдены вечером 25 февраля в доме, где они жили. Двойное убийство произошло в городе Велка-Мака, он находится в 65 километрах к востоку от Братиславы.