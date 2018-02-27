В Саудовской Аравии набирают обороты реформы в отношении статуса женщин. Теперь власти страны разрешили им служить в армии. Для этого необходимо соответствовать 12 критериям, в частности - иметь свидетельство об окончании средней школы. Подавать заявления могут женщины в возрасте от 25 до 35 лет.
Саудовские женщины пойдут в армию
В Саудовской Аравии набирают обороты реформы в отношении статуса женщин. Теперь власти страны разрешили им служить в армии.
Саудовские женщины пойдут в армию
Ранее саудовским женщинам разрешили управлять личными автомобилями, работать водителями, самостоятельно открывать бизнес, посещать футбольные матчи и музыкальные концерты, а также заниматься многими видами спорта. До сих пор Саудовская Аравия была известна одной из самых жестких систем правил и ограничений, наложеных на женщин.