Россия под олимпийским флагом

Отбор в олимпийскую сборную стал непростой задачей для российских спортивных функционеров: в связи с запретом со стороны МОК участвовать в Играх в Пхёнчхане целому ряду лидеров российского спорта, соответствующие федерации вынуждены были искать замену во втором, а то и третьем эшелоне звёзд.

Результат сборной - 8 бронзовых, шесть серебряных и 2 золотые медали. Таким образом, по общему зачёту эта Олимпиада сравнима с зимними играми 2010 года в Ванкувере, когда российские спортсмены завоевали 15 медалей.

Одной из задач для делегации РФ было добиться права использовать государственные символы хотя бы на церемонии закрытия. Условием МОК поставил 100% чистых проб на допинг, и с этой задачей, увы, справиться не удалось. Но, как отмечали многие любители спорта и российские тренеры, это никак не умаляет достижений россиян: отличного выступления в одиночном фигурном катании и победу сборной по хоккею.

По иронии судьбы, последний раз золото доставалось российским хоккеистам во французском Альбервиле, где сборная была уже не советской, но ещё "объединённой", пригласив в свой состав представителей 12 республик СССР, и потому выступала под нейтральным флагом.

Само по себе российское участие в олимпиадах было непростым в начале прошлого века. Спортсмены Российской империи, принявшие участи в играх до революции, особыми достижениями не отметились. После революции советских спортсменов отказывался регистрировать для участия МОК, хотя в международных соревнованиях СССР принимал участие регулярно. Наконец, после Второй мировой войны страна присоединилась к олимпийскому движению, очень скоро оказавшись среди лидеров медальных зачётов. Ситуация изменилась после распада СССР, когда с 1996 года все пост-советские страны стали выступать сами за себя. Дважды (в 1992 и в 2018) сборная выходила на олимпийские игры под нейтральным флагом.

Наконец после скандальных игр в Сочи, когда РФ обвинили в государственной программе допинга, МОК озаботился ограничением доступа российских спортсменов к участию в играх. Это сказалось на олимпиаде в Рио и, в ещё более жёсткой форме, в корейском Пхёнчхане. В каком составе Россию допустят к летним играм в Токио в 2020 году, МОК должен решить в ближайшие дни.