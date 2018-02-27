В Москве почтили память Бориса Немцова. Три года назад политик был застрелен в самом центре столицы на Большом Москворецком мосту.
В Москве почтили память Немцова
Три года назад политик был застрелен в самом центре столицы на Большом Москворецком мосту.
В Москве почтили память Немцова
К месту убийства возложили цветы члены немецкой и американской делегаций. В США сегодня появится площадь, которую назовут в честь Бориса Немцова.
Среди пришедших была и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
- Мы как гражданское общество, как друзья Бориса Немцова должны показать, что мы не боимся, что мы все равно будем говорить, что думаем, и будем бороться за демократические ценности в стране, - заявила Собчак.
Кандидат в президенты от партии "Яблоко" Григорий Явлинский также посетил место трагедии.
- Борис Немцов был человеком, который олицетворял собой все, что происходило в Росси после 1990 года - стремление России к свободе, - сказал Явлинский.
В Вашингтоне к третьей годовщине смерти политика приурочили открытие площади, названной в его честь. В церемонии приняли американские конгресмены, российские активисты и родные Немцова.
"Он верил в демократические ценности и оставался верен своим убеждениям. Я хотела бы поблагодарить власти Вашингтона: впервые память о моем отце увековечена на официальном уровне"
В честь Немцова была переименована часть улицы напротив посольства России.
В июле прошлого года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к длительным тюремным срокам. Но личность и мотивы заказчика преступления так и не были установлены.