Срочная новость

Срочная новость

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Чемпионат мира по гонкам на буерах

Чемпионат мира по гонкам на буерах начался во вторник на замёрзшем озере Велими, недалеко от польского города Щецинек. Соревнования должны были состояться в Орджаку, на северо-западе Эстонии, но их пришлось перенести, так как местное озеро оказалось по толстым слоем снега. Три дня искали другое место, с лучшими условиями для данного вида спорта, и наконец нашли в Польше.

168 сильнейших спортсменов из 16 стран прибыли в Щецинек, чтобы определить лучшего. Буер может развивать скорость до 64,7 узлов (120 км/час), но управлять ими непросто. В отличии от парусных гонок, спортсмены не могут использовать воду для оценки ветра.

Чемпионат продлится до 3 марта.

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